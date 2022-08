Hoài Linh sang Mỹ sau ồn ào từ thiện

Tháng 5/2021, Hoài Linh vướng phải lùm xùm từ thiện gây chấn động showbiz Việt. Danh hài bị chỉ trích chậm trễ trong việc giải ngân số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng, phải sau nửa năm mới lên tiếng khi được công chúng hỏi đến.

Phủ nhận biển thủ, Hoài Linh đồng thời đưa ra một số giấy tờ liên hệ với chính quyền các địa phương. Hoài Linh cũng cho biết một trong những lý do khiến việc giải ngân chậm trễ là vấn đề sức khỏe, danh hài phải điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Phía Hoài Linh sau đó cũng nhanh chóng giải ngân tiền quyên góp, báo cáo đã "xuất đi" 15,2 tỷ đồng. Mặc dù vậy, những tranh cãi xoay quanh ồn ào từ thiện của danh hài vẫn chưa thực sự lắng xuống.

Sau khi nhận được đơn tố cáo Hoài Linh có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh. Cho tới ngày 22/12/2021, cơ quan chức năng chính thức có thông báo kết quả giải quyết.

"Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: 'Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật'", thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nói rõ.