Hoài Linh hôn lên bia mộ cố nghệ sĩ Chí Tài khi tới Mỹ

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) dũng cảm hi sinh khi làm nhiệm vụ.