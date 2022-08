Hoài Linh chạy show miền Trung, dân mạng 'khịa' lại chuyện cứu lũ

Không chỉ xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu kịch, Hoài Linh gần đây còn rất chăm chỉ đi hát ở những sân khấu đám tiệc để phục vụ bà con. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hoài Linh trên những sân khấu ca nhạc đã ít nhiều gây ra tranh cãi.

Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Hoài Linh trong tour diễn tại miền Trung gần đây.