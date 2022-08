Hoài Lâm tỉnh táo livestream nhưng hát chênh phô cả bài

Thế nhưng trong một lần livestream gần đây, Hoài Lâm lại khiến fan lo lắng khi để lộ nhiều biểu hiện lạ. Cụ thể, anh liên tục nói những câu khó hiểu, không kiểm soát khi phát sóng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều người còn khẳng định, nam ca sĩ đang trong trạng thái không được tỉnh táo.

Mới đây nhất, anh quay trở lại livestream và bắt đầu tỉnh táo hơn. Tuy vậy, giọng hát của anh dường như đã chịu những tác động đáng kể.