Hoài Lâm nhá hàng comeback, netizen chỉ hỏi 'khi nào anh đẹp?'

Từ năm 2020 đến nay, Hoài Lâm vắng bóng hoàn toàn khỏi các sự kiện giải trí của showbiz, không game show và cũng không đứng trên sân khấu.

Nhưng số lượng bài hát ra mắt của nam ca sĩ không ít, nhất là khi so sánh với thị trường. Tuy nhiên trái với kì vọng, liên tiếp nhiều ca khúc ra mắt của Hoài Lâm như Đời Có Mấy Khi, Một Lần Là Người Ấy,... bị đánh giá là thấp về chất lượng.

Mới đây nhất, Hoài Lâm bất ngờ tung ra teaser sản phẩm âm nhạc mang tên Trước Sau Trời Cũng Mưa khiến người hâm mộ xôn xao.