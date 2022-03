Hoài Lâm mải hát ngã đau điếng nhưng Erik bị lại mắng mỏ

Vừa qua, Erik đã gây tranh cãi khi biểu diễn trong một sự kiện tại Cần Thơ nhưng vướng nghi vấn hát nhép do sự cố rơi micro.

Cụ thể, khi biểu diễn trong 1 quán bar, Erik vừa hát vừa nhảy trên nền nhạc ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh.

Trong khi thực hiện động tác xoay người, Erik đã vô tình làm rơi mic. Lúc này, nhạc vẫn vang lên cùng với tiếng hát trong trẻo của ca sĩ. Sự cố này đã khiến khán giả nhận ra nam ca sĩ đang hát nhép.