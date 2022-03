Hoài Lâm khiến khán giả nhớ cố ca sĩ Phi Nhung đến nghẹn đắng

Your browser does not support the video tag.

Bản cover của Hoài Lâm được nhiều netizen đánh giá là vừa thể hiện được chất riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần của bài hát. Bên cạnh đó, vẻ mặt đượm buồn, tập trung của nam ca sĩ cũng mang lại cảm xúc khó tả cho người xem.

Một số fan còn vào bình luận cho biết: "Nghe bài này lại nhớ Phi Nhung". Hiện bản live của Hoài Lâm được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình và để lại nhiều nhận xét tích cực.