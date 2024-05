Hoài Lâm khiến fan lo lắng khi tiết lộ lý do không đi hát suốt thời gian qua

Your browser does not support the video tag.

Hoài Lâm tiết lộ lý do không đi hát.



Fan lo lắng khi Hoài Lâm chia sẻ.

Netizen gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Hoài Lâm và mong anh sớm quay lại sân khấu:

- Ít ra thì tui cũng đã biết được nguyên nhân em chưa đi hát lại rồi, thương quá! Mong chàng trai sớm khoẻ lại để quay lại với fan nha.