Hoài Lâm khen Jack giữa làn sóng tẩy chay, fan tranh cãi

Thời gian qua, Hoài Lâm chăm chỉ livestream ca hát, trò chuyện cùng fan trên một ứng dụng giải trí. Mới nhất, con trai nuôi Hoài Linh bất ngờ nhắc về ca sĩ Jack trên sóng trực tiếp.

Anh chia sẻ: "Jack như thế nào thì Jack vẫn sáng tác hay, Jack hát hay, đương nhiên Jack tốt. Ai cũng phạm sai lầm cả, mình chỉ công nhận cái tài năng thôi, còn cái đức thì mình quay đầu lại, không sao cả, không có gì hết".