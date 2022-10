Hoài Lâm hớn hở báo tin 'cháy vé' đêm nhạc ngày trở lại

Mới đây, trong một buổi livestream như thường lệ, Hoài Lâm đã trả lời khán giả khi được hỏi vé đêm nhạc đã gần "cháy vé" chưa.

Theo đó, khi được hỏi: "Sold out vé chưa ạ?", Hoài Lâm đã trả lời với giọng điệu thoải mái: "Chắc là sắp rồi đó, chắc là sắp hết rồi đó. Nghe nói là mấy trăm vé rồi đó mọi người".

Thông qua câu trả lời này, người hâm mộ có thể thấy Hoài Lâm rất quan tâm đến hiệu ứng khán giả cho lần trở lại này. Hiện khán giả đang rất mong đợi màn tái xuất sân khấu của Hoài Lâm.