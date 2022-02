Hoài Lâm hát live mùi mẫn ca khúc nhạc Xuân, netizen mê mẩn

Hoài Lâm là một trong những giọng hát dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí hiện tại, nhưng vẫn nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía người hâm mộ.

Điển hình là mới đây, một màn hát live ca khúc nhạc Xuân của nam ca sĩ bỗng được lan truyền trở lại.