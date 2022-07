Hoài Lâm giả tiếng đàn bầu bằng hơi khiến dân tình 'lác mắt'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm hát hò giao lưu với khán giả.

Đáng chú ý, bên cạnh giọng hát ngọt ngào và mùi mẫn của nam ca sĩ, thì cư dân mạng còn không khỏi bất ngờ khi Hoài Lâm trổ tài giả tiếng đàn bầu để phục vụ cho màn hát hò này.