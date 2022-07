Hoài Lâm được khen hát hay hơn Bằng Kiều: 'Mọi người bị gì vậy'?

Mới đây, một đoạn clip trong buổi livestream của Hoài Lâm nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

Cụ thể, nam ca sĩ có phản ứng đặc biệt khi được khen hát hay hơn đàn anh Bằng Kiều. Có lẽ, sở hữu giọng hát với âm sắc cao, sáng cũng như chuyên trị ballad nên khán giả đặt 2 giọng ca lên bàn cân so sánh.

"Đã gọi là bố Bằng Kiều mà, sao hay hơn được. Người ta hát lay động bao nhiêu ngàn người khán giả, bao nhiêu show người ta vẫn đỉnh như vậy thì mình là cái gì mà đi so với bố Bằng Kiều hả mọi người? Mọi người bị gì vậy?", Hoài Lâm lên tiếng phản bác.