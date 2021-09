Hoài Lâm cover hit Sơn Tùng M-TP 'chới với' vẫn được fan yêu

Mới đây, Hoài Lâm có màn livestream giao lưu cùng người hâm mộ, và có màn hát hò không thể thiếu mỗi khi được khán giả yêu cầu.

Theo đó, Hoài Lâm xuất hiện với ngoại hình đầy đặn hơn trước, say sưa thể hiện bản hit đình đám Âm Thầm Bên Em của đồng nghiệp là Sơn Tùng M-TP.