Hoài Lâm bất ngờ lộ diện với mái tóc dài, ngoại hình gầy nhom?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Hoài Lâm trình diễn tại một sự kiện âm nhạc. Đáng chú ý, ngoại hình nam ca sĩ trông gầy nhom, mái tóc dài buộc thành búi trông rất khác với những hình ảnh gần đây.

Trong clip, Hoài Lâm có màn thể hiện ca khúc Lâu Đài Tình Ái đầy ngọt ngào. Vốn sở hữu thế mạnh bolero cộng thêm ngoại hình đầy lãng tử, đoạn clip của Hoài Lâm nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.