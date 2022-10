Hoài Lâm bật khóc trên livestream sau khi bị chê phát tướng

Mới đây, Hoài Lâm đã có buổi livestream để giao lưu cùng người hâm mộ. Anh hát tặng khán giả nhiều ca khúc. Tuy nhiên đáng chú ý nhất là khoảnh khắc nam ca sĩ bật khóc trong lúc hát bài Màu Nước Mắt.

Dường như quá nhập tâm nên con nuôi Hoài Linh đã không kìm được cảm xúc của mình. Thậm chí, anh còn quên lời ca khúc quen thuộc.

Hoài Lâm sụt sùi trên livestream

Dưới đoạn clip, nhiều fan bày tỏ đây là chuyện thường tình, khi không chỉ lần này mà lần nào thể hiện Màu Nước Mắt, nam ca sĩ cũng nghẹn ngào. Có ý kiến cho rằng, đây là ca khúc gắn liền với một kỷ niệm đáng nhớ của Hoài Lâm.