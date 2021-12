Hóa trị được sử dụng như thế nào trong điều trị ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Đôi khi, hóa trị có thể là phương pháp điều trị độc lập, nhưng nó thường được sử dụng kết hợp với:

- Phẫu thuật: Bác sĩ loại bỏ các khối u hoặc mô ung thư, hoặc các cơ quan bị nhiễm tế bào ung thư.

- Xạ trị: Bác sĩ sử dụng các hạt phóng xạ vô hình để tiêu diệt tế bào ung thư. Nó có thể được cung cấp bởi một máy đặc biệt bắn phá các bộ phận của cơ thể bạn từ bên ngoài, hoặc bằng cách đưa chất phóng xạ vào, gần và thậm chí bên trong cơ thể bạn.

- Liệu pháp sinh học: Vật liệu sống dưới dạng vi khuẩn, vắc xin hoặc kháng thể được đưa vào một cách cẩn thận để tiêu diệt tế bào ung thư.