Hóa trị ảnh hưởng như thế nào đến tình dục và khả năng sinh sản?

Hóa trị là một trong những phương pháp điều trị ung thư phổ biến nhất. Nhưng hóa trị không chỉ giúp loại bỏ ung thư.

Trong khi các loại thuốc hóa trị đủ mạnh để tiêu diệt các tế bào ung thư đang phát triển nhanh chóng, chúng cũng có thể gây hại cho các tế bào khỏe mạnh. Điều này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Mức độ nghiêm trọng của những tác dụng phụ này phụ thuộc vào: sức khỏe tổng thể, giai đoạn ung thư của bạn, loại và số lượng hóa trị liệu bạn nhận được.

Ảnh: Fussion Associate.

Nhiều tác dụng phụ sẽ rõ ràng ngay sau khi điều trị kết thúc, nhưng một số có thể tiếp tục trong nhiều tháng, nhiều năm hoặc có thể không bao giờ biến mất.