Hoa Tết nên cắm bao nhiêu bông, 3, 5, 7 hay 9 mới chuẩn? Tại sao cắm hoa số lẻ?

Tuy nhiên, theo quan niệm của phong thủy, cắm số lượng bông hoa trong bình hợp với tuổi của gia chủ cũng sẽ giúp mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn, phát triển sự nghiệp. Cụ thể:

Vì vậy, người ta thường chọn hoa cắm bàn thờ ngày Tết là số lẻ để mong cầu tổ tiên những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

Theo quan điểm tâm linh cũng như theo triết lý Âm Dương, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 là số dương, tượng trưng cho con người, cho những điều may mắn sẽ đến với gia chủ. Còn những số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn, cần phải kiêng kị.

Hoa Tết nên cắm bao nhiêu bông để mang lại nhiều may mắn cho gia chủ? Khi cắm hoa tại sao mọi người thường cắm con số lẻ? Câu trả lời có ngay trong bài viết dưới đây:

2. Những loại hoa nên cắm trên bàn thờ ngày Tết

Hoa đào, hoa mai

Đây là hai loài hoa thường thấy vào dịp Tết. Chúng không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, mùi hương nhẹ nhàng mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho phú quý, giàu sang và có tác dụng xua đuổi tà ma, mang đến may mắn và nguồn sinh khí cho gia chủ, đón chào một năm mới bình an và may mắn.

Hoa đồng tiền

Những cánh hoa đồng tiền tươi tắn, bắt mắt hứa hẹn sẽ mang đến cho gia chủ một cuộc sống tươi sáng, rực rỡ trong năm mới. Những nụ đồng tiền càng lớn càng giúp bạn kiếm được bộn tiền, dù lười chảy thây tài lộc cũng ập đến như thác đổ.

Đặc biệt, nếu gia đình có người lớn tuổi càng nên đặt hoa đồng tiền lên bàn thờ ngày Tết để cầu xin sức khỏe, bình an.