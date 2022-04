Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Doraemon qua đời ở tuổi 88

Motoo Abiko sinh năm 1934 ở tỉnh Toyama, có sở thích vẽ manga từ tiểu học, bắt đầu vẽ manga cùng người bạn Hiroshi Fujimoto khi học cấp hai. Năm 1953, họ xuất bản tác phẩm đầu tay, The Last World War. Những năm đầu ở Tokyo theo đuổi đam mê, họ gặp nhiều khó khăn do chưa có tên tuổi, từng thất nghiệp một năm. Năm 1963, ông cùng Hiroshi Fujimoto và một số người bạn thành lập studio mang tên Zero, sản xuất nhiều phim hoạt hình, điển hình là bộ Astro Boy.