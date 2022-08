Họa sĩ trẻ tố ê-kíp của Trọng Hiếu sử dụng tranh không xin phép

Cả hai bài đăng hiện nhận được sự chú ý của netizen, đa số các ý kiến đều cho rằng cả hai nhân vật đều có một phần lỗi trong sự việc trên. T.S, một họa sĩ minh họa sách cho rằng, bài đăng của Y. đã có nhiều lời lẽ tiêu cực nhắm đến X.M. Thay vì nói rõ 3 bức tranh sẽ được dùng làm gì trước và sau khi MV lên sóng (điều cốt lõi khiến X.M bức xúc), Y. lại lách qua các vấn đề khác.

Tài khoản Facebook J.Y, tự nhận là thành viên của ê-kíp thực hiện MV Thú Vị Hơn Vậy của Trọng Hiếu bình luận, dù người sai là Y. nhưng bản thân X.M cũng không đúng. J.Y cho biết, cả ê-kíp cũng đã có concept (định hướng) đầy đủ từ set design (thiết kế) đến layout makeup (cách trang điểm), phục trang, màu MV... nên X.M không thể "đòi quyền sáng tạo nhân vật".

Hiện phía ê-kíp của ca sĩ Trọng Hiếu vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc ồn ào này.

Theo Tiền Phong