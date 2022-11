Họa sĩ Lê Thế Anh tố Phạm Hồng Minh đạo nhái tranh

Trao đổi với Tiền Phong, họa sĩ Phạm An Hải bức xúc trước tình trạng các họa sĩ bị chép tranh, nhái tranh. Theo anh, đó là sự xúc phạm với nghệ thuật, với những người làm nghề. Về trường hợp của họa sĩ Lê Thế Anh, họa sĩ Phạm An Hải cho biết anh ủng hộ người đồng nghiệp lên tiếng, khẳng định tính chính danh cho các tác phẩm nghệ thuật.

Họa sĩ Phạm An Hải từng là nạn nhân của tình trạng chép tranh tràn lan. Anh cho biết sự việc xảy ra khá lâu và đã lên tiếng trước truyền thông, nhờ sự can thiệp của pháp luật để tố cáo những người nhái tranh của mình.

Tranh Dư âm phố cổ của họa sĩ Phạm An hải từng bị đạo nhái. Ảnh: NVCC.



Mặc dù việc lên tiếng tố giác là cần thiết, song cũng chỉ như muối bỏ bể. “Tôi đã nhờ pháp luật can thiệp nhưng mức xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng còn quá thấp so với lợi nhuận mà kinh doanh tranh nhái mang lại", họa sĩ Phạm An Hải cho biết.

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - mọi người mua tranh theo nhu cầu cá nhân vậy nên các phòng bán tranh chép ra đời. Tuy nhiên, tranh chép cần tuân thủ quy định khác kích thước tranh gốc và không được ký tên vào tranh.

“Tất cả tranh được gọi là tranh chép đều dựa trên bản gốc để vẽ và theo nhu cầu của khách hàng. Nhưng bức tranh đó phải nhỏ hơn hoặc to hơn tranh gốc và chắc chắn không được ghi tên. Những tranh không có tên mọi người biết ngay đó là tranh chép”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ với Tiền Phong rằng trước khi một cửa hàng chép lại tranh cần phải hỏi ý kiến tác giả.