Hóa ra giữa "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng" có sự khác biệt lớn như vậy, biết để chọn cho đúng!

Cuối cùng, xét về giá trị dinh dưỡng, cả "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng" đều giàu vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, "cải thảo lá xanh" có hàm lượng chất xơ cao hơn và phù hợp hơn với người cần bổ sung chất xơ. "Cải thảo lá vàng" có hàm lượng vitamin C cao hơn, phù hợp hơn với người cần bổ sung vitamin C. Do đó bạn cần biết để căn cứ vào nhu cầu của gia đình mà mua loại cải thảo phù hợp để chế biến món ăn.

Ngoài sự đa dạng, độ tươi của cải thảo cũng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của loại rau này. Vào mùa thu đông là mùa chính vụ của cải thảo nên chúng thường nhiều và tươi ngon hơn, giá cả cũng tương đối rẻ so với các mùa khác.

Ngoài việc chọn lựa chủng loại thì chúng ta cũng cần chú ý đến phương pháp bảo quản rau cải thảo. Vì lá và thân của cải thảo tương đối mỏng manh nên cần phải xử lý cẩn thận. Khi bảo quản chúng ta có thể đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lâu dài, chúng ta có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh.