Hóa ra đây là lý do con gái Tăng Thanh Hà đòi ngủ cùng mẹ, fan lại một lần nữa "đổ gục" trước sự dịu dàng của bà mẹ 3 con

Từ sau khi lập gia đình, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Dù không còn được chứng kiến một Hà Tăng xuất thần trong các tác phẩm điện ảnh nhưng người hâm mộ vẫn hoàn toàn mãn nguyện khi thấy bà mẹ 3 con luôn hạnh phúc với công việc kinh doanh riêng và tổ ấm nhỏ trọn vẹn của mình.

Câu chuyện về quý tử Richard và tiểu thư Chloe trong cuộc sống hàng ngày thi thoảng lại được Hà Tăng chia sẻ. Hai cô bé, cậu bé đều đã lớn phổng phao, học giỏi, biết đọc viết chỉn chu và còn sống cực kỳ tình cảm. Ai cũng thắc mắc một gia đình giàu có và nổi tiếng như thế thì cách họ dạy con sẽ có điều gì khác biệt?

Mới đây, Hà Tăng chia sẻ hình ảnh bé Chloe nằm ngủ cạnh mình. Do mới sinh cách đây không lâu, em bé còn chưa vào nề nếp ngủ nên hiện tại Tăng Thanh Hà ngủ cùng con trai út, hai bé Richard và Chloe ngủ cùng bố. Tuy nhiên, do nhớ mẹ nên thi thoảng bé Chloe lại chạy sang để nằm cùng và Hà Tăng cũng chẳng thể từ chối vì lý do đáng yêu từ con gái.