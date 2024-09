Hóa ra cất trứng ở cánh cửa tủ lạnh rất nhanh hỏng và đây là cách bảo quản trứng lâu và tốt nhất

Từ nay đến cuối năm dự báo có vài trận mưa bão, áp thấp nhiệt đới nên nhiều người mua những quả trứng tươi về cất trữ ăn dần, vừa dinh dưỡng, vừa dễ ăn. Nhưng cất trữ những quả trứng ở khay trong cánh cửa tủ lạnh rất nhanh hỏng, và đây mới là cách bảo quản trứng tốt nhất. Lý do để mua những quả trứng làm thực phẩm dự trữ Nhu cầu mua và bảo quản thực phẩm - trong đó có trứng đang được nhiều người quan tâm - bởi theo dự báo thời tiết, từ tháng 10 đến tháng 12/2024 nhiều trận mưa bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới nước ta, tập trung nhiều ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam và cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung bộ trong tháng 10 và 11, các sông ở Bắc bộ trong tháng 10 có thể xuất hiện các đợt lũ... Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 11 đến tháng 12/2024, trong đó hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Trước tình hình thời tiết nguy hiểm được dự báo, nhiều người chuẩn bị tâm lý mua sẵn thực phẩm – và những quả trứng vừa dễ ăn, vừa chế biến được nhiều món ăn, lại có vỏ để được lâu được lựa chọn nhiều. Quả trứng theo các nhà dinh dưỡng có chứa nhiều chất bổ dưỡng, chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn và không tốn nhiều thời gian. Theo các nhà khoa học, quả trứng rất giàu dinh dưỡng như protein, chất béo lành mạnh, calo, folate, vitamin A, K, Omega3, B2, B5, B6, B12, D, phốt pho, selen, canxi, kẽm… giúp bổ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, góp phần phòng tránh các bệnh về mắt. Chất dinh dưỡng từ quả trứng còn bổ sung vitamin D giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ canxi, phòng tránh loãng xương, giúp tóc và móng thêm chắc khỏe. Các axit amin và các khoáng chất khác trong trứng cũng có tác dụng bổ não, thần kinh, giảm nguy cơ mất cân bằng sinh hóa cơ thể, các bệnh lý tim mạch, giảm cân (do ăn trứng no lâu hơn).

Hãy xếp những quả trứng vào khay và đẩy sâu vào trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản tốt hơn. Ảnh internet. Cách bảo quản những quả trứng trong tủ lạnh Hầu hết các bà nội trợ cất những quả trứng trong khay bên trong cánh cửa tủ lạnh. Nhưng theo Ts Trần Hoàng Hải chia sẻ trên trang cá nhân thì bảo quản trứng trong các khay gắn ở cánh cửa tủ lạnh vô tình tạo thuận lợi cho vi khuẩn salmonella enteritidi - gây bệnh dạ dày (có trong lòng đỏ trứng) phát triển. Cánh cửa tủ lạnh mở ra nhiều làm nhiệt độ của quả trứng bị thay đổi, mất đi độ tươi ngon. Ngoài ra, việc để trứng ở khay gắn nơi cánh cửa tủ lạnh với nhiệt độ thấp còn làm giảm hoạt tính của các enzim trong trứng - đồng nghĩa nhiệt độ càng thấp, giá trị dinh dưỡng của trứng càng giảm. Còn nữa, trứng từ trong tủ lạnh bỏ ra môi trường bình thường sẽ có hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vỏ trứng. Những hạt nước li ti này là nơi trú ẩn tốt cho vi khuẩn khiến chúng theo các giọt nước này ngấm vào trong vỏ trứng, làm trứng nhanh hỏng, mất đi độ tươi ngon. Thông tin khác cũng cho hay, cánh cửa tủ lạnh không thích hợp để bảo quản những quả trứng, bởi mỗi khi cánh cửa tủ lạnh đóng mở sẽ bị biến đổi nhiệt độ. Vì vậy, những quả trứng và các thực phẩm bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh dễ bị hỏng hơn ở trong ngăn mát. Do đó, hãy xếp những quả trứng vào khay và đẩy sâu vào trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản tốt hơn.

Không nên rửa sạch trứng bằng nước. Ảnh internet. Cũng theo Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, nếu bảo quản trong tủ lạnh đúng cách có thể giữ tươi 5 - 6 tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên bảo quản trứng tối đa 30 ngày trong môi trường lạnh (nếu mua trứng chợ thì chỉ bảo quản khoảng 3 tuần từ khi mua). Nhưng cần lưu ý: - Lau sạch những quả trứng trước khi cất tủ lạnh để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn ở vỏ trứng có thể ảnh hưởng tới các thực phẩm khác (nếu mua trứng ở siêu thị có thể bỏ qua bước này). - Đặt trứng vào hộp (hộp giấy, hộp nhựa, hoặc khay chuyên dụng) rồi đặt sâu vào trong tủ lạnh. Không nên đặt trứng vào khay ở cánh cửa tủ lạnh. Như thế mới hạn chế sự mất nước của những quả trứng. - Chú ý đặt đầu nhỏ của trứng xuống và đầu to lên trên - giúp lòng đỏ trứng không bị dính vào vỏ nhầy bên trong để tươi lâu hơn. Bảo quản trứng ở nhiệt độ 25 - 32 độ C giúp trứng tươi khoảng 1 tháng. - Trứng lấy từ trong tủ lạnh ra cần chế biến ngay trong vòng 2 giờ trở lại. Nếu để ở ngoài lâu hơn lâu hơn có thể có vi khuẩn sẽ tích tụ.

Bảo quản những quả trứng tươi bằng muối. Ảnh internet. Các cách bảo quản quả trứng trong dân gian Theo chị Nguyễn Thị Vân (chuyên kinh doanh trứng ở Bắc Ninh), nếu để những quả trứng ở nhiệt độ phòng khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp có thể bảo quản 7-10 ngày. Nhưng trong dân gian có nhiều cách bảo quản trứng như sau: Nước vôi bảo quản những quả trứng Pha nước vôi nồng độ 2 - 3%. Lau sạch trứng rồi xếp vào bình/hũ rồi rót nước vôi vào, sao cho mực nước cao hơn mặt trứng 20 - 25 cm. Đặt bình/hũ trứng nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời có thể giữ trứng tươi được 2 - 3 tháng. Muối bảo quản quả trứng tươi Rải một lớp muối ở đáy thùng xốp, đặt những quả trứng lên trên rồi rắc muối tiếp phủ kín mặt trứng. Tiếp tục xếp trứng và phủ muối cho đến hết. Đặt thùng trứng ở nơi thoáng mát là có thể bảo quản cả năm.

Bảo quản những quả trứng bằng trấu. Ảnh internet. Đậu hạt bảo quản những quả trứng Dùng các loại đậu hạt (đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành…) rắc vào thùng xốp cùng với trứng, cứ một lớp đậu là một lớp trứng và phủ kín đậu hạt. Sau đó cất thùng xốp đựng trứng vào nơi râm mát sẽ có trứng tươi ăn cả tháng không cần có tủ lạnh. Bảo quản quả trứng bằng trấu, mùn cưa Dùng thùng xốp đổ mỗi lớp trấu/mùn cưa vào, rồi xếp trứng lên trên cho đến hết. Cuối cùng phủ kín bề mặt bằng trấu/mùn cưa, rồi đậy kín, đặt thùng ở nơi thoáng mát.

Ngày nay có giấy nhôm giúp bảo quản những quả trứng lâu hơn. Ảnh internet. Ngày nay có một số cách bảo quản trứng bằng giấy nhôm, dầu ăn như sau: Giấy nhôm bảo quản quả trứng Lau sạch trứng gà, bọc từng quả bằng giấy nhôm rồi cho vào thùng carton. Sau đó đặt ở nơi khô thoáng sẽ bảo quản được 1 tháng. Quét dầu ăn lên quả trứng Những quả trứng lau sạch rồi quét một lớp mỏng dầu thực vật (dầu mè, dầu dừa, dầu đậu nành…) lên vỏ trứng - có thể bảo quản 1 tháng chất lượng vẫn tốt. Lưu ý là người dân chỉ nên lau sạch vỏ những quả trứng trước khi đưa vào bảo quản. Không nên rửa trứng bằng nước lã vì như thế sẽ làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào trong trứng, còn làm giảm thời hạn bảo quản. Theo VTC news