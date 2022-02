Hóa ra Cao Thái Sơn là mối tình định mệnh của Angela Phương Trinh

Vậy trước khi nhắc đến chuyện yêu đương này, mối quan hệ giữa Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn là như thế nào?

Từ năm 2010, Cao Thái Sơn ra mắt chuỗi 2 MV Yêu Thương Quay Về - Quên và mời Angela Phương Trinh đóng vai nữ chính.

Yêu Thương Quay Về & Quên - Cao Thái Sơn

Trong MV Yêu Thương Quay Về, cả hai hoá thân vào một cặp đôi "gà bông" đáng yêu và có tình bạn đẹp với một chàng trai khác. Bên cạnh những giây phút ngọt ngào bên nhau, Cao Thái Sơn cũng thể hiện sự đau khổ khi đánh mất người mình yêu.