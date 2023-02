Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sắp qua thời khó?

Cổ phiếu HPG thời gian qua tăng mạnh, gần gấp đôi từ đáy hồi tháng 11/2022, lên mức 21.600 đồng/cp như hiện tại. Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long cũng tăng 100%, thêm khoảng 900 triệu USD, lên mức 1,8 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Còn khó khăn trong quý I/2023

Chứng khoán KB (KBSV) vừa đưa ra dự báo Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long sẽ lỗ thêm 130 tỷ đồng trong quý I/2023. Doanh thu của HPG dự báo giảm 44% so với cùng kỳ, xuống còn gần 24,6 nghìn tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ 23% cùng kỳ năm trước xuống còn 3%.

Trước đó, trong nửa cuối năm 2022, Hòa Phát bất ngờ thua lỗ nặng. HPG lỗ gần 2.000 tỷ đồng trong quý IV và lỗ 1.800 tỷ đồng trong quý III, khiến lợi nhuận cả năm chỉ còn hơn 8.400 tỷ đồng, tương đương 25% so với năm 2021. Lý do là bởi giá thép xây dựng xuống thấp, trong khi giá quặng sắt và than cốc lên cao. Riêng giá than cốc tăng khoảng gấp đôi trong năm 2022.

Tập đoàn Hòa Phát lỗ nặng trong 2 quý cuối năm 2022 và được dự báo lỗ tiếp trong quý I/2023. (Biểu đồ: M. Hà)

KBSV dự báo, HPG sẽ tiếp tục thua lỗ nhẹ trong quý I/2023 trong bối cảnh giá thép thế giới gần đây hồi phục khá mạnh, từ mức đáy 3.450 Nhân dân tệ (CNY)/tấn, lên mức 4.224 CNY/tấn vào ngày 22/2. Giá thép trong nước cũng tăng theo.