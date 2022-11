Hoà Minzy tung clip khoe gia đình Hoa Dâm Bụt, fan 'căng mắt' tìm Đức Phúc

Cụ thể, Hòa Minzy đã tung đoạn clip ghi lại điệu nhảy đáng yêu của mình và Erik. Kèm theo đó, nữ ca sĩ khẳng định: "Nay 3 chị em rộn ràng cùng vũ điệu meo meo dễ cưng. Đố mọi người Phúc xuất hiện ở đâu trong clip này".

Your browser does not support the video tag.

Thế nhưng dù cho có "căng mắt" tìm, fan vẫn không thể tìm ra sự xuất hiện của Đức Phúc.

Hóa ra, cách mà Đức Phúc xuất hiện chính là phần âm nhạc do nam ca sĩ thể hiện. Dù không trực tiếp góp mặt, nhưng việc góp giọng cũng được xem là màn hội ngộ của 3 chị em.