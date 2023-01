Hòa Minzy nói gì khi bị đồn yêu Isaac?

Cặp đôi có những màn tương tác đáng yêu với nhau khi gặp gỡ

Thế nhưng giọng ca quê Bắc Ninh đã lên tiếng về mối quan hệ với đàn anh. Cụ thể trong livestream mới, khi có người đã đặt câu hỏi về tin đồn cô yêu Isaac: "Người ta đồn chị yêu anh Isaac kìa?" Hòa Minzy ngay lập tức đính chính.

"Trời đất ơi, không có đâu mọi người, mọi người xem cho vui thôi, anh Isaac với bé Phương Nhi đẹp đôi hơn, Hòa có em bé rồi, già rồi", nữ ca sĩ khẳng định.