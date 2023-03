Hòa Minzy nhận 'trái đắng' khi nhờ con trai quảng bá MV mới

Để MV Thị Màu tiếp cận đến nhiều khán giả hơn, Hòa Minzy nhờ cậu con trai dễ thương và có lượng người theo dõi "khủng" trên mạng xã hội là bé Bo quảng bá giúp.

Vốn là cậu bé lanh lợi, hoạt bát lại mang gen "lầy lội" của mẹ nên bé Bo không chỉ không hợp tác với mẹ mà còn trêu đùa Hòa Minzy.