Hòa Minzy nhái giọng Lương Bích Hữu không phân biệt nổi ai với ai

Theo đó, trong một chương trình âm nhạc diễn ra tại Đà Lạt, Hòa Minzy xuất hiện với bộ váy trắng đầy nền nã, nổi bật nhất đó chính là nhan sắc ngày càng mặn mà của cô dù đã là mẹ một con.

Tại đây đêm nhạc, Hòa Minzy có màn hát live nhấn nhá, ép giọng sao cho mỏng giống hệt với Lương Bích Hữu. Nhiều khán giả khi nghe màn nhái giọng này cảm thấy "choáng" và không thể phân biệt được đâu là Hòa Minzy và đâu là Lương Bích Hữu.