Hòa Minzy lộ hình ảnh 'vắt chân lên cổ' chạy đua quay MV mới

Về lý do chia tay, Hòa Minzy chia sẻ: "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng".

Nhưng mới đây, netizen lại phát hiện Hòa Minzy đang chạy nước rút để quay MV tái xuất ngay sau hậu ồn ào chia tay bạn trai trên mạng xã hội.

Cụ thể, thông qua story Instagram cá nhân của mình, Hòa Minzy để lộ hint quay MV tái xuất hậu ồn ào chia tay bạn trai. Ở một story đầu được nữ ca sĩ đăng tải lúc gần 5h sáng khi đang ngồi trong phòng make up. Hòa Minzy cũng ghi kèm chú thích: "Chăm chỉ hăng say, vậy may sẽ đến".

Sau đó, Hòa Minzy đăng thêm một tấm ảnh khác cũng lên story chỉ với biểu tượng hình trái tim. Trong tấm ảnh này, nữ ca sĩ đang tranh thủ xem lại kịch bản trong khi nhân viên đang chỉnh trang lại tóc cho cô. Phía sau Hòa Minzy là một dàn máy quay và ê-kíp đã sẵn sàng cho một buổi ghi hình.