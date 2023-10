Hòa Minzy hát 'Cắt đôi nỗi sầu' theo phong cách nhạc đỏ khiến khán giả thích thú

Your browser does not support the video tag.

Hòa Minzy ứng biến cực nhanh khi ban nhạc chuyển tông ca khúc "Cắt đôi nỗi sầu".

Hòa Minzy cũng nhanh chóng bắt nhịp thể hiện ca khúc Cắt đôi nỗi sầu theo âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ. Dù có một vài khoảnh khắc không kịp chuyển tông nhưng nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành thử thách thú vị mà ban nhạc đưa ra.

Đăng tải đoạn clip, Hòa Minzy hài hước gửi lời nhắn nhủ tới nhạc sĩ Tăng Duy Tân: "Xin lỗi bạn Tăng Duy Tân mình cắt đôi nỗi sầu này hơi hào hùng quá".