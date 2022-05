Hòa Minzy hát cải lương mà người nghe tưởng 'Hoài Lâm nhập'

Mới đây, trong một sự kiện, Hòa Minzy chiêu đãi khán giả màn hát chay cải lương hết sức mùi mẫn.

Với chất giọng hết sức ngọt ngào, nữ ca sĩ đã thể hiện được chất mộc mạc của cải lương xưa.