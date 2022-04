Hòa Minzy gặp sự cố hú hồn khi nhảy nhót tại đám cưới Hồ Tấn Tài

Your browser does not support the video tag.

Clip Hòa Minzy cùng Tân Trề trong đám cưới Hồ Tấn Tài

Trong đoạn clip, anh chàng Tân Trề đã thể hiện ca khúc mới có tên Thương Em Lắm và được Hòa Minzy nhảy múa phụ hoạ cực sung.

Tuy nhiên khi đang nhảy nhiệt tình, Hòa Minzy đã mất thăng bằng và suýt ngã trước bàn dân thiên hạ. Dù may mắn được Tân Trề đỡ kịp nhưng biểu cảm đầy sự hú hồn của nữ ca sĩ đã nhanh chóng được ghi lại và khiến người hâm mộ thích thú.