Hòa Minzy được tặng quà sinh nhật 'xếp thứ 2 thì không ai chủ nhật'

Không chỉ nổi tiếng với giọng hát mạnh mẽ, Hoà Minzy còn được biết đến là nữ ca sĩ vô cùng thương yêu, chiều lòng fan hâm mộ. Hòa Minzy thường cùng fan của mình tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm áp, tiệc sinh nhật, ngày kỷ niệm...



FC của Hòa Minzy

Mới đây, Hòa Minzy đã xuất hiện tại một phòng trà lớn ở TP.HCM thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.