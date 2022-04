Hòa Minzy chứng minh đang hát live, không khác gì 'khịa' Erik hát nhép?

Your browser does not support the video tag.

Giữa tranh cãi vẫn chưa có hồi kết về việc liệu Erik có hát nhép hay không, phát ngôn "Khán giả bỏ tiền ra để xem mình hát nhép thì thật quá khổ thân họ" của Hoà Minzy còn bị "đào" lại trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, tình huống trên sân khấu của nữ ca sĩ còn khiến cư dân mạng đặt nghi vấn chị cả Hoa Dâm Bụt đang "cà khịa" sự việc em út Erik hát nhép.