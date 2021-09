Hòa Minzy cho bé Bo làm cameo 'câu like', ẵm hơn 9 triệu view

Thời gian gần đây, Hòa Minzy đã thoải mái khoe những hình ảnh và clip đáng yêu của cậu quý tử đầu lòng lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, cô nàng lại bất ngờ đánh úp một đoạn clip với sự góp mặt "đơ như cây cơ" của bé Bo khiến dân tình rần rần thích thú. Sự xuất hiện của Bo giúp cho đoạn clip tăng 3.000 lần sự dễ thương.