Hòa Minzy 'bức xúc' sau khi xem MV có Cao Thái Hà đóng

MV "Ngày Mai Em Đi Mất"

Ngày Mai Em Đi Mất là một MV có yếu tố tình cảm lẫn hành động, được chỉ đạo bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Khải Đăng đã mời nữ diễn viên Cao Thái Hà vào vai nữ chính. MV kể về câu chuyện tình đầy oan trái của cặp đôi. Bên cạnh Cao Thái Hà, TiTi (cựu thành viên HKT) và Đạt G cũng góp một vai nhỏ trong dự án này của Khải Đăng.

Vào vai người yêu của Khải Đăng, Cao Thái Hà cho biết cô khá dễ dàng khi hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên, do Khải Đăng không phải diễn viên chuyên nghiệp nên khi cả hai đóng những phân đoạn tình cảm, mùi mẫn nam ca sĩ còn hơi ngại ngùng, lúng túng.