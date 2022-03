Hòa Minzy bị mỉa 'mặc quân phục làm màu, dám ra trận không'?

Sao Nhập Ngũ mùa mới 2022 đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dàn cast năm nay toàn những cái tên mặn mòi trong làng giải trí như Hòa Minzy, Độ Mixi, Minh Tú, Duy Khánh, Puka, Anh Tú...

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm thực tế khi nhập ngũ đồng thời là những tràng cười không dứt từ những thành viên này. Dù chỉ mới hé lộ trailer thôi nhưng đã bùng nổ tương tác.

Nhân vật được khán giả quan tâm nhiều nhất có lẽ là Hòa Minzy. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục có những cập nhật mới về màn tham gia Sao Nhập Ngũ.