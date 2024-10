Hòa mình vào đất trời Hồng Thái, cảm nhận mùi hương lúa chín

Giữa cánh đồng bát ngát Hồng Thái, cô gái trẻ như tan chảy trong hương lúa chín ngọt ngào. Tiếng chim rừng vang vọng, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến trái tim cô tràn đầy cảm xúc. Tháng 9, tháng 10, các tỉnh ở miền núi phía Bắc luôn thu hút ánh nhìn của du khách thập phương với những thửa ruộng bậc thang. Mùa lúa chín vàng óng ả ở những thửa ruộng uốn quanh các đồi núi tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Nhân dịp mùa vàng ở những thửa ruộng bậc thang đang vào độ đẹp nhất trong năm, nhiều du khách đã tìm đến để tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp và nhất là lưu lại những bộ ảnh xinh xắn bên thiên nhiên hùng vĩ. Cô nàng check-in bên mùa vàng Hồng Thái. Quê ở tỉnh Tuyên Quang, cô nàng Hoàng Thúy Hạnh đã đến với xã Hồng Thái (Na Hang) chụp những tấm ảnh xinh với mong muốn quảng bá, giới thiệu đến mọi người cảnh đẹp quê hương để du khách có được cơ hội đến đây tận hưởng cảm giác an nhiên giữa đất trời. Theo cô gái 9X này, hàng năm, vào tháng 9, tháng 10, huyện Na Hang có tổ chức lễ hội Mùa vàng Hồng Thái vô cùng nổi tiếng và là dịp đặc biệt để quảng bá du lịch địa phương. “Xã Hồng Thái có nhiều cánh đồng lúa trải dài, khách du lịch có thể thỏa thích lựa chọn những điểm check-in bất kỳ. Bởi vậy, mình đã lựa chọn đến Hồng Thái vào tháng 9 vừa rồi”, Thúy Hạnh chia sẻ. Nằm ở độ cao hơn 1.000m, xã Hồng Thái được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang”. Không chỉ có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, Hồng Thái còn sở hữu hơn 80ha lúa đẹp tựa như “thảm lụa vắt ngang lưng đồi”. Khi mùa thu sang, những vạt lúa dần chuyển từ sắc xanh tươi mát sang sắc vàng rực rỡ, uốn lượn uyển chuyển đan xen giữa những đám mây trắng bồng bềnh, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đất trời tỏa hương làm say đắm lòng người... Mùa lúa chín rực rỡ tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Mùa vàng ở Hồng Thái tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ trải dài tít tắp dưới ánh nắng mặt trời. Dưới cảnh sắc hùng vĩ và khí hậu trong lành, vào mùa gặt, những người nông dân tất bật ra đồng, tiếng cười nói vui vẻ hòa quyện cùng âm thanh tiếng chim hót líu lo. Những bông lúa nặng trĩu hạt, chứa đựng bao công sức của người dân đã đến lúc được thu hoạch. Có khoảng thời gian thú vị ở Hồng Thái, Thúy Hạnh cảm nhận, khi mùa lúa đến, những cánh đồng trải dài trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết tạo nên khung cảnh thơ mộng và thú vị. “Lúc này, dường như những người nông dân nỗ lực làm việc chăm chỉ để thu hoạch thành quả của cả năm lao động. Cảnh tượng nơi đây tạo nên một bức tranh lao động đong đầy cảm xúc”, Thúy Hạnh bày tỏ. Bà con nơi đây giới thiệu với du khách rằng, mỗi năm, mùa lúa chín ở Hồng Thái sẽ đến sớm hay muộn khác nhau. Nơi đây trải qua 2 mùa lúa chín, mùa đầu tiên vào tháng 4 - 5, mùa thứ 2 vào tháng 9 - tháng 10. Tuy nhiên, tháng 9, tháng 10 được xem là mùa lúa chín vàng rực và đẹp hơn hẳn so với tháng 4, tháng 5. Cánh đồng lúa chín vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Thúy Hạnh cho hay, khách du lịch lưu ý thời điểm này có những năm xuất hiện mưa lũ, sạt lở đường vào nên cần chú ý kỹ vấn đề thời tiết trước khi đi. Đặc biệt, du khách có thể nghỉ lại qua đêm ở đây để có trải nghiệm về một buổi sáng “thức dậy ở một nơi xa xôi” giữa chốn rừng núi và được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Buổi sáng ở Hồng Thái không ồn ào, không tiếng còi xe, không khói bụi mà chỉ có hương lúa chín và không gian trong lành, yên bình vô cùng. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá văn hóa của bà con dân tộc thiểu số Dao Tiền, thưởng thức những món ăn độc đáo, giản dị cũng là một trong những điều đáng nhớ nhất của cô gái này. Hồng Thái vào mùa thu hoạch lúa. Khi thực hiện bộ ảnh ở giữa đất trời Hồng Thái, Thúy Hạnh cảm giác vô cùng tuyệt vời khi được chứng kiến khung cảnh hùng vĩ, đẹp đẽ của quê hương. “Phảng phất mùi hương lúa chín, xa xa tiếng chim hót của núi rừng khiến mình đắm chìm trong bức tranh phong cảnh sống động”, Hạnh nhớ lại. Đến mùa vàng Hồng Thái là một trải nghiệm đầy thi vị của nhiều du khách khi được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và cảm nhận trọn vẹn sự bình yên, giản dị chốn làng quê. Mỗi khi làn gió nhẹ thoảng qua, cánh đồng lúa Hồng Thái rập rờn như những con sóng vàng mềm mại, mang theo hương thơm ngọt ngào và cảm giác mãn nhãn cho du khách. Những nụ cười hồn hậu, ấm áp của người dân nơi đây cũng khiến cho ai cũng càm thấy lòng nhẹ nhàng, an nhiên. Mùa vàng không chỉ là thời điểm lúa chín rộ, mà còn là thời khắc thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau, mang đến cảm giác thân thương, nhẹ nhàng... Nếu yêu thích thiên nhiên và tìm hiểu về văn hóa vùng núi phía Bắc, đến với Hồng Thái mùa vàng là thời điểm thú vị để du khách thập phương cảm nhận rõ nét cảnh sắc thiên nhiên với vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín và lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa địa phương... Mùa vàng Hồng Thái mang đến cho nhiều du khách những trải nghiệm thú vị. Bức tranh đồng quê yên bình với lúa chín rộ. Thảm lúa vàng trải dài bất tận, Hồng Thái hiện lên như bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Chiêm ngưỡng những nếp ruộng bậc thang vàng rực. Hương lúa chín thoang thoảng trong gió, khung cảnh Hồng Thái bừng sáng giữa mùa vàng. Vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần rực rỡ của mùa vàng Hồng Thái. Ruộng lúa bậc thang Hồng Thái vào mùa, màu vàng óng hiện rõ trong từng nhịp sóng lúa. Vào mùa lúa chín vàng, Hồng Thái trở thành bức họa đồng quê tuyệt đẹp, làm mê đắm lòng người. Những cánh đồng lúa trải dài theo triền núi, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa vàng ở Hồng Thái.