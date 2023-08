'Họa mi' Celine Dion khó hát lại vì bệnh hiếm gặp

Trang Radar Online ngày 19-8 cho biết tình trạng của Celine Dion, 55 tuổi, không khả quan. Một nguồn tin thân cận bà cho biết nữ ca sĩ có khả năng sẽ không bao giờ hát trước công chúng nữa. Bà hiện tại suy nhược đến mức không thể rời khỏi nhà dù chỉ thời gian ngắn.

Celine Dion cảm thấy như bị cầm tù trong chính cơ thể mình vì căn bệnh quái ác. Bà không có kế hoạch khôi phục lại kế hoạch hoạt động, chuyến lưu diễn đã hủy, hoãn trước đó.



Celine Dion là nữ ca sĩ danh tiếng từng thể hiện cảm xúc bài My Heart Will Go On