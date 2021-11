Hoa Kỳ âm thầm điều hàng trăm xe quân sự tới Syria

Mỹ điều 2 đoàn xe quân sự tới Syria. Nguồn: Sputnik

SANA cho biết, đoàn xe xuất phát từ Iraq, di chuyển qua cửa khẩu al-Waleed tới lãnh thổ Syria và được một số xe bọc thép hộ tống.

Các nguồn tin của SANA cho biết, cả 2 đoàn xe di chuyển dưới sự bảo vệ của một số xe bọc thép.

Hoa Kỳ điều 2 đoàn xe quân sự tới Syria trong bối cảnh Washington triển khai quân ở quốc gia Trung Đông này với lý do chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, hành động triển khai binh sĩ này ở Syria không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép hoặc nhận được lời mời từ Chính phủ Syria.

Được biết, hồi giữa tuần trước, một đoàn gồm 48 xe tải của Hoa Kỳ từ Iraq cũng tiến vào vùng nông thôn phía Đông Bắc Hasakah của Syria để hỗ trợ hậu cần cho các căn cứ quân sự do Hoa Kỳ điều hành ở tỉnh này.

Lực lượng Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, tại các khu vực giàu dầu mỏ do người Kurd kiểm soát. Syria, Iran và Nga đã nhiều lần phản đối việc quân đội nước này tiếp tục ở lại Syria, gọi đó là hành động bất hợp pháp.

Trong khi đó, ở diễn biến ngược lại, Washington tuyên bố rằng lực lượng nước này ở lại Syria để ngăn chặn các nguồn dầu mỏ địa phương cuối cùng rơi vào tay những kẻ khủng bố.