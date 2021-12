Hoa khôi Trà My tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/12, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Hoa khôi Trà My cùng đoàn công tác đã thực hiện dâng hương tưởng niệm và một số hoạt động khác nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tham gia các hoạt động kể trên còn có các đại diện đến từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương thành phố Vinh, Nghệ An.