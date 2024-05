Hỏa hoạn thiêu rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Sau khi nhận thông tin, Công an thành phố Hội An phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện có mặt hiện trường. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo lãnh đạo phường Tân An, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số nhân viên của nhà trường đưa được 12 xe điện ra ngoài, trong đó có 6 xe bị hư hỏng. Còn lại 40 xe điện bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn cũng làm một dãy nhà bị cháy sém. Rất may không có thiệt hại về người.