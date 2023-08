Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn 'xóa nạn đói, nạn dốt'

Hơn 2 tuần sau khi đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhóm antifan người đẹp sinh năm 2002 trên Facebook mọc lên như nấm trong đó có nhóm vượt mốc 600.000 thành viên chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận sự 'tẩy chay' dữ dội từ cộng đồng mạng, nàng hậu cũng không lộ diện ở sự kiện nào và im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên những ồn ào chưa kịp lắng xuống thì một đoạn phỏng vấn của Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 tại một chương trình triển lãm vào hôm 27/8 đã được "đào" lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, gây nên những tranh cãi và ý kiến trái chiều vì cách trả lời của Hoa hậu Ý Nhi.