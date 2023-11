Hoa hậu Ý Nhi hiến tóc, xin lỗi và rời showbiz

Your browser does not support the video tag.

Ý Nhi gửi lời xin lỗi khán giả.

Ngày 2/11, Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả và chia sẻ việc rời showbiz, đi du học. Ý Nhi lên tiếng sau khi Tiền Phong liên hệ Đại học Quốc tế, được nhà trường xác nhận thông tin Ý Nhi du học Australia trong thời gian 2 năm.

“Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các đơn vị, cá nhân liên quan ảnh hưởng đến phát ngôn của tôi. Ba tháng qua, tôi dành toàn bộ thời gian để nhìn nhận bản thân. Tôi đã đọc, lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả”, Ý Nhi nói.

Sau lời xin lỗi, đương kim Miss World Vietnam cho biết cô nhận thấy việc học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết. Ý Nhi quyết định du học hai năm tại Australia theo dự định.



Ngoại hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi.