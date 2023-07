Your browser does not support the video tag.

Hoa hậu Ý Nhi công khai bạn trai ngay khi vừa đăng quang.

Sau khi Ý Nhi phát biểu, "bà trùm" Hoa hậu Kim Dung còn chủ động mời bạn trai của Ý Nhi đứng lên chào quan khách, khán giả.

Với tư cách trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss World VietNam 2023, bà Kim Dung chia sẻ: "Thực tế, đa phần Hoa hậu, Á hậu sau đăng quang khi được hỏi: 'Em có người yêu chưa?' thì câu trả lời thường sẽ là: 'Em chưa có'. Tuy nhiên, tôi cũng không biết các Hoa hậu, Á hậu có lén có người yêu hay không.

Thật ra, tôi nghĩ việc Hoa hậu, Á hậu có người yêu hay chưa có không quá quan trọng. Bởi vì, nếu như thật sự tân Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đã công khai như vậy thì chắc chắn bạn trai phải thật sự thấu hiểu Ý Nhi, chắc chắn bạn trai không cản trở người yêu mình".