Hoa hậu Việt Nam 2022 tôn vinh nhan sắc tự nhiên

11 phút trước Du lịch online

Trong 5 năm qua, tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về phát triển du lịch. Tỉnh đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng đến xây dựng du lịch Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.