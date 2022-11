Hoa hậu Việt Nam 2010: Ngọc Hân sắp cưới, 2 Á hậu rút khỏi showbiz

Và như một lời thông báo chính thức, Hân sẽ tổ chức đám hỏi vào cuối tuần này tại nhà riêng ở Hà Nội và một đám cưới với rất nhiều ý tưởng được ấp ủ sẽ diễn vào đầu tháng 12 năm nay".

Á hậu Hoàng My

Á hậu Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên trường đại học RMIT TP. HCM. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc kiêu sa, kỹ năng biểu diễn hút mắt.



Sau khi đăng quang một thời gian, Hoàng My được đề cử trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Hàn Quốc vào tháng 6/2011. Tuy nhiên vì một vài lý do nên cuộc thi đã bị trì hoàn đến tháng 10. Do trùng với lịch thi tại trường, Hoàng My đã không thể góp mặt trong cuộc thi này.

Là Á hậu nhưng Hoàng My dường như chẳng mấy mặn mà với showbiz, dành nhiều thời gian đi qua những vùng đất mới, những chân trời mới, thưởng thức dư vị cuộc sống và thu thập kiến thức để thực hiện khát vọng trở thành đạo diễn. Hoàng My đã giành được học bổng tại Học viện Điện ảnh New York.

Hoàng My từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim tài liệu "Giải mã trí tuệ Do Thái" và là thành viên ban giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Nhiều năm qua, cô đã rút lui khỏi showbiz và sang Israel chinh phục đam mê làm phim. Người đẹp từng chia sẻ: “Tôi muốn hướng đến cái gì đó cao hơn và sâu hơn. Như vậy mới làm cho tôi thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Khi tôi đi học, gặp được nhiều người khác nhau, mình sẽ thấy tâm hồn rất rộng lượng và không phán xét.